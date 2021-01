‘COA zet in azc Hardenberg slachtoffer en daders bij elkaar’

on

Een LHBTI-asielzoekster die zaterdag 16 januari werd mishandeld door twee asielzoekers, zit nog steeds met haar aanvallers in dezelfde ruimte in het azc in Hardenberg.

Het slachtoffer is meerdere keren voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest vanwege een zware hersenschudding, die ze aan de aanval overhield

De politie onderzoekt de mishandeling en gaat uit van zware mishandeling en poging tot doodslag.

Na de mishandeling werd het slachtoffer twee dagen in een ander gedeelte van het azc opgevangen, maar werd daarna weer teruggeplaatst. De stichting LGBT Asylum Support heeft het COA meerdere keren gevraagd aan deze ‘zeer gevaarlijke situatie’ een einde te maken.



Niet wenselijk

De stichting heeft zowel Roze in Blauw als de lokale politie van de situatie op de hoogte gebracht. De politie heeft aan de stichting laten weten dat deze situatie ‘niet wenselijk’ is. Omdat het COA niet ingaat op alle signalen, heeft de stichting de staatssecretaris aangeschreven.



‘Dit is niet de eerste keer’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. ‘Het officiële beleid van het COA is dat dader en slachtoffer na een incident allebei naar een ander azc gestuurd worden. We hebben de staatssecretaris er al meerdere keren op gewezen dat dit niet altijd gebeurt. Het is niet wenselijk dat beide partijen in hetzelfde azc blijven. De zaak in Hardenberg gaat nog een stap verder, omdat de asielzoeksters gezamenlijk verblijven in één unit. Daarmee is het een zeer gevaarlijke situatie die het COA heeft laten ontstaan en is het onacceptabel dat het COA niet reageert op signalen.’



Patroon

De stichting beschrijft in een brandbrief aan de staatsecretaris een patroon bij azc Hardenberg in het negeren van signalen. Zo deed volgens LGBT Asylum Support het COA niets na ernstige signalen van een dorst- en hongerstaking door een LHBTI-asielzoeker in december 2020. Zijn LHBTI-vertrouwenspersoon negeerde meer dan een maand lang al zijn problemen, waaronder een suïcide-poging. In een andere zaak met een LHBTI-asielzoeker oordeelde de rechter dat deze ten onrechte een time-out-maatregel kreeg opgelegd door COA-medewerkers en deed het COA vervolgens niets met meerdere meldingen van discriminatie van deze homoseksuele asielzoeker door medebewoners.



In de brief aan de staatssecretaris verzoekt de stichting om het slachtoffer en de daders uit elkaar te plaatsen. Kortekaas: ‘We vragen ons af waarom deze signalen niet opgepakt worden door het COA. Terwijl de reactie van de politie nota bene heel duidelijk is. Zowel het COA als onze stichting hebben er belang bij dat LHBTI-asielzoekers veilig zijn in hun azc. Een regenboogvlag ophangen voor het azc is niet voldoende. Het gaat om de juiste aandacht voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers.’

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)







