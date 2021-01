Kijktip: ‘Ken je mij?’ met portretten van gelovige LHBTI’ers

on

‘Ken je mij?’ is de titel van een serie portretten van homoseksuele mannen en vrouwen die hun ervaringen delen over sociale acceptatie in christelijke kring. Ze hebben allemaal te maken met het hetzelfde hete hangijzer in de kerk.

Uit de kast komen als homoseksueel. Hoe reageren hun mede-gelovigen hierop? Welke ervaringen hebben ze? Welke worstelingen maken ze door? De deelnemers van het programma schrijven brieven aan elkaar en luisteren naar elkaars persoonlijke geloofsverhaal.

‘Ken je mij?’ is te zien van zondag 10 t/m zondag 31 januari om 17.45 uur op NPO 2 en hier terug te zien.

In aflevering 2 van ‘Ken je mij?’ is Johan te zien (rechst op de foto). Hij schreef het boek ’Het Roze Schaap – Een gruwel Gods?’ en was te horen in de Roze Golf van 26 april 2020:

(Bron: EO; foto: screenshot aflevering 2)

