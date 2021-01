Bedenkster van het Damespad Rita Zwaan stopt na 20 jaar

on

De bedenkster van het Damespad, Rita Zwaan, stopt ermee. Volgens haar is de behoefte aan het samen wandelen afgenomen en heeft internet de rol om anderen te ontmoeten overgenomen.

Daarnaast wil de 78-jarige Rita Zwaan haar handen vrij hebben voor de zorg van haar partner, zo zegt ze in een interview met Zij aan Zij.

Het eerste Damespad werd 20 jaar geleden geopend in Noord Holland en was vooral bedoeld om andere vrouwen te leren kennen. Al gauw kwamen er Damespaden in andere provincies. Overijssel kent zelfs twee Damespaden: eentje die start in Diepenveen en een Damespad door het Vechtdal.

Internet

‘Er is sinds de start in 2001 zoveel veranderd. Het groepje enthousiaste wandelaarsters zelf bijvoorbeeld. Het dunde simpelweg uit. De ene kreeg het aan haar knieën en de ander vond de afstand te ver. Degenen die wegvielen, zijn niet vervangen door jongeren. Eigenlijk is het hele initiatief een stukje geschiedenis geworden. Dat denk ik althans. Wandelend op het Damespad zijn best wat stelletjes ontstaan. Dat is ook logisch, je deelt sowieso een interesse, anders liep je daar niet. Maar om te daten heb je nu het internet. Daar zijn die vrouwenwandelingen niet meer voor nodig. Het is dus niet alleen de mantelzorg die maakt dat ik afscheid neem van het Damespad. Ik twijfel ook over de huidige meerwaarde ervan’, aldus Rita Zwaan tegen Zij aan Zij.

Roze koeken

De opening van Damespaden ging in het verleden soms gepaard met ophef. Niet iedereen begreep de behoefte van vrouwen om samen te gaan wandelen.

‘Vooral de opening van het pad in Noord-Brabant (2008) was erg heftig. Die zou op het dorpsplein van Alphen plaatsvinden, maar meneer pastoor was erop tegen. De ceremonie moest maar in een restaurant gebeuren, niet in het openbaar. Maar toen we op pad gingen stond langs de kant een meneer die roze koeken uitdeelde!’

‘In Groningen (2012) leidde de officiële opening zelfs tot vragen in de Provinciale Staten aldaar: of er soms overheidsgeld in gestoken was. Toch is de opening in Zeerijp vlekkeloos en met groot genoegen verlopen, met na afloop een positief verslag in het Dagblad van het Noorden.’

Doorstart

Een opvolgster is nog niet gevonden: ‘Ik hoop nog op een doorstart, want ‘op een Damespad loop je nooit alleen’. De wandelgroepen zoals de Wandelwuven in Zeeland en Second Sunday (op de tweede zondag van de maand) in Gelderland blijven bestaan. Ik ga alle wandelvrouwen heel erg missen, Gerda is dankbaar dat ik haar help. We maken nu samen een ommetje af en toe. Het is wat het is.’

(Bron: Zij aan Zij)

