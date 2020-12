Roze Golf 27-12: Het geluid van het Regenboogpodium (deel 1)

on

Het Regenboogpodium: artiesten treden op voor senioren in verzorgingshuizen. Het initiatief kwam van Mr Senior Pride 2020 Ralph Kleinbussink om, nu artiesten de verzorgingshuizen niet in kunnen, de optredens vast te leggen en op een USB-stick rond te delen.

In de Roze Golf deel 1 van de opnames, die op 10 december gemaakt zijn in muziektheater De Cactus in Hengelo, met optredens van Annet Nikamp en Body & Soul.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 27 december tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel