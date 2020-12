Homofobe landgenoot belaagt lesbische asielzoeker in azc

on

Een lesbische vrouw uit Marokko is in het azc in Den Helder twee dagen achter elkaar mishandeld en met een mes bedreigd door een landgenoot. Dat meldt LGBT Asylum Support.

De aanleiding was een regenboogvlag in haar kamer. LGBT Asylum Support was van één van de incidenten tijdens een telefoongesprek getuige. Volgens LGBT Asylum Support ‘een overduidelijk homofoob karakter’. Het slachtoffer heeft een aantal bedreigingen op video vastgelegd.

‘Ik wist niet wat ik hoorde ’s avonds toen we de eerste video van haar ontvingen’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support. ‘Ze was doodsbang. Er stond een man tegen haar ramen en deur te slaan in haar azc en goot zelfs kokend water onder haar deur door. Behalve het regelen van een tolk Arabisch, hebben we direct een bericht gestuurd naar het COA Bureau Veiligheid waar geen reactie op kwam zoals een beveiliger van het azc. Daarna is de politie gebeld. Die arriveerden binnen een half uur.’

Het slachtoffer twee aangiftes van de vele mishandelingen en bedreigingen. Ze durfde haar kamer niet uit te komen, omdat haar belager nog in het azc was. LGBT Asylum Support stuurde verschillende berichten naar het COA zonder een antwoord te krijgen

Kortekaas: ‘Het is onacceptabel dat het COA haar niet direct in veiligheid gesteld heeft zoals een transfer naar een andere azc. Of verwijdering van de dader. Maar ook dat het COA pas na een week een feitenonderzoek instelt, terwijl de dader haar al een maand lang lastigviel. Blijkbaar heeft het bij deze LHBTI-asielzoekster zover moeten komen dat deze man eerst een mes bij haar trok. Vervolgens meerdere malen met zijn vuisten op haar achterhoofd sloeg terwijl ze weerloos op de grond lag voordat het COA actie ondernam. Dit is werkelijk ontoelaatbaar. Ze kwam hier als lesbische vrouw naar Nederland voor haar veiligheid. Waar is hier de beschermende rol van de overheid en het LHBTI-beleid van het COA?’

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: screenshot video slachtoffer)

