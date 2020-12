Zwitserland krijgt een referendum over ‘huwelijk voor iedereen’

on

Het parlement van Zwitserland heeft vrijdag het wetsvoorstel goedgekeurd dat het huwelijk van paren van gelijk geslacht mogelijk maakt.

De Federale Democratische Unie (UDF), een kleine conservatieve christelijke partij is het er niet mee eens en heeft al aangekondigd een referendum aan te vragen.

Het wetsvoorstel geeft lesbiennes toegang tot spermadonatie. Dat was een van de meest omstreden punten.

Tot nu toe konden paren van gelijk geslacht een geregistreerde partnerschap aangaan, maar die geeft niet dezelfde rechten als een burgerlijk huwelijk.

In Zwitserland wordt al jaren gediscussieerd over het openstellen van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het eerste wetsontwerp werd in 2013 ingediend door de Groene Liberale Fractie.

De vereniging Familles Arc-en-ciel maakt zich op voor acties als er een referendum komt over het ‘huwelijk voor iedereen’

Matthias Erhardt, vice-voorzitter van Familles Arc-en-ciel : ‘We kijken nu met vertrouwen naar de toekomst. Als de tegenstanders een referendum lanceren, zijn we er klaar voor. We hebben 82 procent van de bevolking achter ons.’

(Bron: De Morgen, Famille Arc-en-ciel)

