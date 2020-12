Ruim 370 religieuze leiders willen verbod op conversietherapie

on

Meer dan 370 religieuze leiders van over de hele wereld roepen op tot een verbod op conversietherapie, waarbij gepoogd wordt om iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen.

De ondertekenaars van de verklaring vertegenwoordigen alle grote religies van de wereld.

Een verklaring waarin wordt opgeroepen tot een verbod, is gelanceerd tijdens een conferentie die wordt gesponsord door het Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

Onder de ondertekenaars zijn de Zuid-Afrikaanse geestelijke aartsbisschop Desmond Tutu, de voormalige opperrabbijn van Ierland, David Rosen, de Anglicaanse bisschop van Liverpool, Paul Bayes, en Mary McAleese, de voormalige president van Ierland

Conversietherapie is een vorm van behandeling of psychotherapie die tot doel heeft de seksuele geaardheid van een persoon te veranderen of de genderidentiteit van een persoon te onderdrukken.

De therapie kan variëren van een elektrische schokbehandeling tot religieuze leringen of gesprekstherapieën die zijn ontworpen om iemands seksualiteit te veranderen.

De praktijk is al verboden in Zwitserland en delen van Australië, Canada en de VS. In onder meer Duitsland wordt gewerkt aan een verbod.

