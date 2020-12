Homo, lesbisch of biseksueel zijn is een misdaad in 69 landen

on

Homo, lesbisch of biseksueel zijn is nog steeds een misdaad in 69 lidstaten van de Verenigde Naties, zo blijkt uit een nieuw rapport van ILGA.

De afgelopen twintig jaar is er in veel landen over de hele wereld aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van LHBTI-rechten, maar in sommige gebieden gaat de vooruitgang langzaam en zijn relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht nog steeds strafbaar.

Uit een nieuw rapport van ILGA World (de Internationale Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) blijkt dat seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht in 2020 nog steeds strafbaar zijn in 69 lidstaten van de Verenigde Naties.

Dat aantal betekent een daling van één ten opzichte van 2019, wat erop wijst dat de vooruitgang op het gebied van LHBTI-rechten in veel landen stagneert.

‘Dit aantal is dit jaar met één gedaald, omdat Gabon de criminaliserende bepaling introk, die het in 2019 had aangenomen – die de kortst lopende wet in zijn soort in de moderne geschiedenis werd’, zegt Lucas Ramón Mendos, onderzoekscoördinator bij ILGA World en hoofdauteur van het rapport.

Doodstraf

Volgens het rapport hebben minstens 34 van die staten hun anti-homoseksualiteitswetten de afgelopen vijf jaar actief gehandhaafd, maar het werkelijke aantal zou ‘veel hoger’ kunnen zijn.

De doodstraf voor LHBTI’ers geldt nog steeds in zes VN-lidstaten, waaronder in Brunei, Iran, Mauritanië, Nigeria, Saudi-Arabië en Jemen.

Bovendien hebben 42 VN-lidstaten juridische belemmeringen voor de vrijheid van meningsuiting op het gebied van seksuele geaardheid en genderidentiteit, terwijl 51 staten mensen verbieden om niet-gouvernementele organisaties op te richten die zich inzetten voor de LHBTI-gemeenschap.

Er is ook vooruitgang:

In 28 VN-lidtstaten is het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Costa Rica was het laatste land dat het burgerlijk huwelijk openstelde en daarmee het eerste land in Midden-Amerika dat dit deed.

34 VN-lidstaten voorzien in enige erkenning van het partnerschap voor paren van hetzelfde geslacht; Monaco en Montenegro konden dit jaar aan de lijst worden toegevoegd.

In december 2020 hebben 81 VN-lidstaten wetten die bescherming bieden tegen discriminatie op de werkplek op basis van seksuele geaardheid: twintig jaar geleden waren ze nog maar 15.

(Bron en afbeeldingen: ILGA)

