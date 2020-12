Meerderheid raad wil dat Ede ook Regenbooggemeente wordt

on

Zeven politieke partijen in de gemeenteraad van Ede willen dat de gemeente een zogenoemde Regenbooggemeente wordt. De zeven, D66, GroenLinks, GemeenteBelangen, PvdA, VVD, CDA en fractie Wijnsouw, hebben samen 21 van de 39 zetels.

Ede is één van de weinige grote gemeenten in Nederland die nog geen Regenbooggemeente is. Een gemeente die zich Regenbooggemeente noemt, zet zich in voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’ers.

Volgens de partijen voelen LHBTI’ers zich nu te vaak onveilig. Ze wijzen op cijfers uit een onderzoek van I&O Research uit 2019. Daaruit blijkt dat meer dan 40 procent van de LHBTI’ers inn Oost-Nederland zich onveilig voelt, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan of op straat. Dat is twee keer zo hoog als niet-LHBTI’ers. 15 procent voelt zich zelfs onveilig op school of werk.

Meer aandacht

De partijen willen dat Ede het gevoel van veiligheid gaat vergroten en vinden daarom dat er meer aandacht moet komen voor seksuele diversiteit op scholen, bij maatschappelijke organisaties en kerken.

Regenboogvlag

Ook zou de gemeente haar inwoners moeten wijzen op hulporganisaties voor mensen die met LHBTI-geweld te maken krijgen. En op Coming-Outdag (11 oktober) en de Internationale Dag tegen Homofobie (17 mei) moet de regenboogvlag uit op het gemeentehuis uit als symbool vóór diversiteit.

In januari wordt het initiatiefvoorstel om Regenbooggemeente te worden, besproken in de gemeenteraad. Apeldoorn en Ede zijn de enige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners die nog geen Regenbooggemeente zijn.

(Bron: Omroep Gelderland; foto gemeente Ede: waterspeelplaats Huygenspark)

