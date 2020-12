Verenigd Koninkrijk versoepelt regels bloeddonatie homo’s

on

De regels voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met andere mannen worden in het Verenigd Koninkrijk versoepeld. De nieuwe regels richten zich op individueel gedrag.

Niet langer geldt het verbod op doneren voor alle mannen die de afgelopen drie maanden seks hebben gehad met mannen.

De versoepeling betekent dat mannen die seks hebben met mannen in een langdurige relatie nu op elk moment bloed kunnen doneren. De wijzigingen worden doorgevoerd in de zomer van 2021.

De regering noemt de verandering ‘een mijlpaal’.

Alle bloeddonoren die één sekspartner hebben gehad en die langer dan drie maanden samen zijn met hun sekspartner, komen nu in aanmerking voor donatie, ongeacht hun geslacht, het geslacht van hun partner of het soort geslacht dat ze hebben.

Volgens eerdere regels moesten alle mannen die seks hebben met mannen drie maanden lang geen seks hebben om te doneren.

Anale seks

Als donoren in de afgelopen drie maanden meer dan één seksuele partner of een nieuwe partner hebben gehad, kunnen ze doneren zolang ze geen anale seks hebben gehad. Anale seks hebben is een van de seksuele gedragingen die het meeste risico op een seksueel overdraagbare infectie met zich meebrengen.

Het Adviescomité voor de veiligheid van bloed, weefsels en organen – dat de Britse gezondheidsafdelingen adviseert – heeft de wijzigingen aanbevolen.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemde dit een ‘positieve stap’ omdat het individuen erkent voor de acties die ze ondernemen ‘in plaats van hun seksuele voorkeur’.

(Bron: BBC)

