Zangeres Liesbeth List inspireert liedschrijver Daan Bartels

Het is zaterdag 12 december de geboortedag van de in maart dit jaar overleden zangeres Liesbeth List. Zanger Daan Bartels was niet alleen fan, maar ook een goede vriend van Liesbeth. Na haar overlijden beschreef hij zijn bewondering voor haar én het gevoel van gemis in een liedtekst.

Hij zette dat op muziek, samen met Ton Snijders, de vaste pianist van List

Samen met muzikanten die Liesbeth List jaren hebben begeleid, nam hij het lied ‘Jij Zingt Je Lied’ op. Het nummer is vanaf zaterdag te beluisteren via ‘Liedjes van Daan’ bij de diverse streamingsdiensten.

‘We hebben er met elkaar iets moois van willen maken, waarmee we uitdrukking geven aan wat Liesbeth voor elk van ons betekent’, aldus Daan Bartels.

Het lied ‘Jij Zingt Je Lied’ is, ondanks dat het geschreven is voor en over Liesbeth List, een universeel lied. De luisteraar kan er volgens Daan zijn eigen overleden muzikale held in herkennen.

‘Veel mensen zullen zich nieuwsuitzendingen herinneren, waarin de dood van een bekende zanger of zangeres werd aangekondigd. Dergelijke nieuwsberichten maken indruk. Dit gegeven is het startpunt geweest van mijn liedtekst.’

Een gesprek met Daan Bartels is te horen in de Roze Golf van zondag 13 december.

Eerder maakte Daan samen met Remco van de Weerdt een radioprogramma met liedjes van Liesbeth List. De Roze Golf zond dat programma 17 mei j.l. uit en is hier terug te luisteren:

