‘Leven in Polen was nooit gemakkelijk, maar is nu nachtmerrie’

Op de EU-top van deze week lag vooral Polen dwars over het klimaatdossier én ook over het toezicht op de rechtsstaat en daarmee samenhangend mensenrechten.

Polen wordt bijvoorbeeld beschouwd als het slechtste land in de EU om als LHBTI’er te leven.

De conservatieve regering is een campagne begonnen tegen wat zij de LHBTI-ideologie noemt, die erger is dan het communisme en pedofilie.

VRT-verslaggever Jan Balliauw trok naar Polen en bezocht er onder meer Krasnik, een van de ongeveer honderd gemeenten die zich vrij hebben verklaard van de zogenaamde LHBT-ideologie.

Hij sprak er onder andere met homo-activist Grzegorz Mieznikoswki (foto). Hij zegt: ‘Het leven in Polen was nooit gemakkelijk, maar is nu een nachtmerrie.’ Hij werd twee weken geleden vlak bij zijn huis aangevallen door zijn buurman. Hij kreeg slagen in zijn maag en hield er blauwe plekken aan over, ‘maar verder niets ernstigs.’

‘Je voelt het op straat. Het is niet meer veilig voor LHBTI-mensen, niet in Warschau, nergens.’

‘Je gaat naar de politie als je aangevallen bent, maar daar lachen ze je uit. Dan moet je maar niet zo openlijk gay zijn, zeggen ze dan.’

(Bron: VRT; screenshot VRT)

