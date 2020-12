Project Queer 113-Zelfmoordpreventie in Overijssel van start

on

In Zwolle is de foto-expositie Queer! te zien. De expositie is onderdeel van een project van 113 Zelfmoordpreventie, in samenwerking met onder meer de COC’s in Overijssel en GGD IJsselland.

Het doel is om het aantal zelfmoorden onder LHBTI’ers omlaag te krijgen door het onderwerp bespreekbaar te maken.

Onderdeel van het project is het boekje Queer! waarin verhalen staan van Overijsselaars die openhartig vertellen over de moeilijke periode die ze hebben doorgemaakt toen ze ontdekten dat ze ’anders’ waren.

Tijdens de lancering werd een aantal van hen geïnterviewd door Kris van der Veen van 113 Zelfmoordpreventie en dat leverde zeer indrukwekkende momenten op. Het terugkerende advies van deze ervaringsdeskundigen is om te praten en hulp te zoeken.

De opening van de expositie in de Stadskamer in Zwolle was donderdagavond in aanwezigheid van een kleine groep genodigden.

De foto’s zijn nog tot het nieuwe jaar te zien in de Stadskamer; de komende maanden worden ze ook geëxposeerd in de regio Deventer en Twente.

De registratie van de opening is hier te zien:

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron: COC Twente Achterhoek; foto: Freerk Jager)

