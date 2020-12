Roze Golf 06-12: GGD IJsselland zet weer volop in op SOA’s

on

GGD IJsselland is weer volop bezig met zekerheidstesten. Mannen die seks hebben met mannen kunnen zich –ook zonder klachten- weer laten testen op SOA’s. De toeloop is groot. Een gesprek met Harriette van Buel (foto).

Verder een gesprek met Mr Senior Pride 2020, Ralph Kleinbussink. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen optredens in verpleeghuizen. Daarom bedacht Ralph ‘Het Regenboogpodium’. Daar wordt een videoregistratie van gemaakt, die verpleeghuizen in Overijssel krijgen toegezonden. Het Regenboogpodium is tot stand gekomen met steun van Roze 50 Plus en de Roze Golf.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 6 december tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Kijk hier voor voor meer informatie over de opnames van Het Regenboogpodium.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws