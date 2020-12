Oegandese vrouw is niet lesbisch; aanvraag terecht afgewezen

on

De asielaanvraag van een vrouw uit Oeganda is terecht afgewezen, zo heeft de bestuursrechter in Amsterdam deze week beslist. Ze stelt dat ze haar land moest ontvluchten omdat ze lesbisch is.

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omschreef de vrouw onvoldoende hoe zij uitging gaf aan haar geaardheid.

Ze bleef bij ‘algemene bewoordingen’. De bestuursrechter ging daar in mee. De 42-jarige vrouw stelde dat ze terughoudend was in haar verhoor, omdat ze niet gewend is aan de ‘Nederlandse directheid’. Ze verklaarde met drie verschillende vrouwen een relatie had gehad.

De vrouw vertelde dat ze Oeganda moest ontvluchten, nadat ze op haar werk betrapt was toen ze op haar werkcomputer een foto opende waarop zij te zien is, zoenend met haar toenmalige vriendin.

Op het politiebureau zou ze zijn mishandeld en seksueel misbruikt zijn. Door een politieman om te kopen, kon ze ontsnappen. Vervolgens vluchtte ze naar Nederland.

De rechter geloofde niet dat de vrouw een foto met haar vriendin bewaarde op haar werkcomputer. Ze had kunnen weten dat er mensen zouden kunnen meekijken. Ook het omkopingsverhaal ging er bij de rechter niet in: ze zou 1 miljoen shilling (zo’n 230 euro) hebben betaald aan de politieman, terwijl het gemiddelde maandsalaris op 2,6 miljoen shilling ligt. Volgens de rechter is het onaannemelijk dat de vrouw i neen dag 1 miljoen shilling bijeen kon krijgen om de politieman te betalen.

