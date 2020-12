Canadese acteur Elliot Page komt uit de kast als transgender

on

Elliot Page, de Oscar-genomineerde ster van ‘Juno’ en van de Netflix-serie The Umbrella Academy heeft op bekend gemaakt dat hij transgender is.

Elliot, bekend als Ellen, Page, sprak zijn volgers op sociale media toe :

‘Hallo vrienden, ik wil met jullie delen dat ik trans ben, mijn voornaamwoorden zijn hij / zij en mijn naam is Elliot. Ik heb het geluk dit te schrijven. Om hier te zijn. Om op deze plek in mijn leven te zijn aangekomen. Ik voel een overweldigende dankbaarheid voor de ongelooflijke mensen die me op deze reis hebben gesteund.’

‘Ik kan niet beginnen uit te drukken hoe opmerkelijk het voelt om eindelijk genoeg te hebben van wie ik ben om mijn authentieke zelf na te jagen. Ik ben eindeloos geïnspireerd door zo velen in de transgemeenschap. Bedankt voor je moed, je vrijgevigheid en je onophoudelijke werk om van deze wereld een meer inclusieve en medelevende plek te maken. Ik zal alle mogelijke steun bieden en blijven streven naar een meer liefdevolle en gelijkwaardige samenleving.’

‘Ik vind het geweldig dat ik trans ben. En ik vind het geweldig dat ik queer ben. En hoe meer ik mezelf vasthoud en volledig omarm wie ik ben, hoe meer ik droom, hoe meer mijn hart groeit en hoe meer ik gedijt. Aan alle transgenders die dagelijks te maken hebben met intimidatie, zelfhaat, mishandeling en de dreiging van geweld: ik zie je, ik hou van je en ik zal er alles aan doen om deze wereld ten goede te veranderen..

De 33-jarige Page gebruikt zowel hij / hij als zij / zij voornaamwoorden, en beschrijft zichzelf als transgender en niet-binair, wat betekent dat hun genderidentiteit noch man noch vrouw is.

Nick Adams, directeur Transgender Media van GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) reageerde opgetogen: ‘Elliot Page heeft ons fantastische personages op het scherm gegeven en is een uitgesproken pleitbezorger voor alle LGBTQ-mensen. Hij zal nu een inspiratie zijn voor talloze trans- en niet-binaire mensen. Alle transgenders verdienen de kans om onszelf te zijn en geaccepteerd te worden zoals we zijn.’

Page brak in 2005 in zijn geboorteland Canada door de thriller ‘Hard Candy’. Twee jaar later speelde hij in de film ‘Juno’, waarvoor hij een Academy Award-nominatie ontving. Page is verder bekend van de Netflix-serie ‘The Umbrella Academy’.

Page maakte op 14 februari 2014 op een LHBT-conferentie in Las Vegas bekend dat hij queer is. Elliot Page trouwde in 2018 met zijn vrouw, de choreograaf Emma Portner.

(Bron: Variety, Instagram; foto: screenshot trailer The Umbrella Academy)

