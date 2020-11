In Dakar zijn weer twee vermeende homoseksuelen opgepakt

on

In Dakar zijn, naar nu bekend is geworden is, op 23 november twee mannen opgepakt in de omgeving van de Grote Moskee. Dat meldt de site 76crimesfr.

De aanhouding is bevestigd door het zogenoemde Free Collective, een organisatie van mensen rechtenactivisten.

Het zou gaan om een volwassene en een minderjarige die in suggestieve positie zouden zijn betrapt.

De aanhouding is met grote onduidelijkheid omgeven. De imam van de Grote Moskee is vaag over de aanhouding: ‘Ik kan niet bevestigen of ze binnen of niet werden aangehouden of rond de Grote Moskee, maar de feiten bestaan’.

De twee mannen zitten in voorarrest in Rebeuss-gevangenis in Dakar (foto), in afwachting van hun vervolging. Het Free Collective heeft nog niet kunnen informeren naar hun gezondheidstoestand; een bezoek aan een gedetineerde is in Senegal pas mogelijk na 15 dagen gevangenisstraf.

In totaal zijn sinds september 36 mensen gearresteerd vanwege vermeende homoseksualiteit.

