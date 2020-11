Roze Golf 29-11: De Sint bezocht twee keer de studio Roze Golf

on

Sinterklaas heeft in de geschiedenis van de Roze Golf twee keer een bezoekje gebracht aan de studio. De eerste keer was op 5 december 1982 tijdens de eerste uitzending van de Roze Golf, toen het programma nog illegaal werd uitgezonden met een ‘geheime’ zender.

De tweede keer was tijdens de uitzending van 5 december 2010. Luisteraars was gevraagd een muzikaal cadeau te schenken aan een naaste of geliefde. De Rijmpiet had bij elk cadeau een gedicht geschreven, maar die werden niet goed voorgedragen naar het oordeel van Sinterklaas.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 29 november tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws