Duitse predikant veroordeeld tot geldboete wegens opruiing

on

De Duitse predikant Olaf Latzel is veroordeeld tot een boete van 8.100 euro wegen opruiing. De 53-jarige predikant had volgens de rechtbank in Bremen haat tegen homoseksuelen aangewakkerd in een ‘huwelijksseminar’ op YouTube.

Het Openbaar Ministerie had 10.800 geëist.

De strikt conservatieve predikant, die tot de Evangelische Kerk in Duitsland behoort, had in oktober 2019 met 30 stellen gesproken en een opname online geplaatst. Daarin zegt Latzel onder meer dat homoseksualiteit een ‘degeneratieve vorm van de samenleving’ is. Hij waarschuwde voor een ‘homolobby’ en verklaarde dat ‘de criminelen van Christopher Street Day’ overal waren. De ‘hele gender-onzin’ is ‘duivels en satanisch’. ‘Dat maakt mensen onrustig, vernietigt beschaving en cultuur. Homoseksualiteit is de dood voor God waardig en een gruwel.’

De verdediging had om vrijspraak gepleit en gaat in hoger beroep. Ze voerde aan dat Latzel homoseksualiteit veroordeelde vanuit Bijbels oogpunt, maar homoseksuelen niet. Advocaat Sascha Böttner omschreef het vonnis als een ramp en een ‘poort naar de beperking van vrijheid van meningsuiting’.

Reputatie



De Evangelische Kerk Bremen (BEK) neemt de veroordeling van de predikant uit hun kerk zwaar op. ‘De uitspraken waarop de veroordeling is gebaseerd, zijn onaanvaardbaar en schaden de reputatie van de hele kerk’, zegt Bernd Kuschnerus, secretaris van de Evangelische Kerk Bremen in een verklaring. ‘In het kerkcomité wordt nu gediscussieerd over de noodzakelijke consequenties.’

De kerk was al een tuchtprocedure gestart tegen de predikant Waarnemers verwachten echter dat Latzel om juridische redenen niet uit zijn functie kan worden gezet. Op 10 december vergadert de kerkelijke commissie over de uitkomst van de rechtszaak.

(Bron: Deutschlandfunk; foto: screenshot Youtube)





Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws