Rutgers start campagne #TotHier tegen seksueel geweld

Kenniscentrum seksualiteit Rutgers is een campagne gestart tegen seksueel geweld. Iedereen wordt opgeroepen een petitie te ondertekenen, waarin geëist wordt dat de overheid in actie komt.

In de petitie wordt gevraagd om betere seksuele voorlichting op school en daar buiten, betere opleidingen voor betrokken professionals en om meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren.

‘Seksueel geweld komt nog veel te vaak voor’, stelt Rutgers. ‘Het is tijd dat een nieuwe generatie opgroeit met respect voor elkaars grenzen en wensen, zodat minder mensen slachtoffer worden van seksueel geweld.’

Volgens cijfers van het kenniscentrum heeft meer dan de helft van de vrouwen en 1 op de 5 mannen wel eens te maken gehad met seksueel geweld. Vaak met levenslange psychische en maatschappelijke schade als gevolg.

Aan zet

‘Daarom willen wij dat de overheid nu in actie komt en veel meer investeert in het voorkomen van seksueel geweld. Het geweld moet stoppen! Wij trekken de grens en zeggen #TotHier.’

Met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021, moet de preventie van seksueel geweld hoog op de politieke agenda komen.

‘Er gebeurt te weinig. De politiek is aan zet’, zegt Rutgers-directeur Ton Coenen. ‘De overheid moet veel meer investeren in betere seksuele voorlichting op school en daarbuiten, betere opleidingen voor betrokken professionals en meer publiekscampagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren.’

Geen onderscheid

De campagne wordt ondersteund door diverse maatschappelijke organisaties, waaronder het COC.

‘Seksueel geweld maakt geen onderscheid naar seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Ook in de LHBTI-gemeenschap krijgen teveel mensen er mee te maken’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Daarom zeg ik: tot hier en niet verder, stop seksueel geweld!’

(Bron: Rutgers, COC; afbeelding: Rutgers)

