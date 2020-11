First Lady wilde Witte Huis in regenboogkleuren verlichten

on

First lady Melania Trump wilde het Witte Huis in regenboogkleuren verlichten tijdens de Pride-maand in juni. Stafchef Mark Meadows stak daar een stokje voor. Dat melden twee Republikeinse bronnen aan Washington Blade.

Meadows speelde een belangrijke rol, zei een Republikeinse bron op voorwaarde van anonimiteit, om ervoor te zorgen dat de president de Pride-maand negeerde. Hij stuurde dit jaar ook geen tweet om de pride te ondersteunen, zoals hij in 2019 wel deed.

Het zou de tweede keer zijn geweest dat het Witte Huis met de regenboogkleuren zou zijn verlicht; de eerste keer (foto) was tijdens de regering-Obama na de uitspraak van het Hooggerechtshof over het homohuwelijk in 2015.

Meadows stemde in 2019 tegen de Equality Act, die de Civil Rights Act van 1964 zou wijzigen om het verbod op anti-LGBTQ-discriminatie in de federale burgerrechtenwet uit te breiden. In 2017 stemde hij voor amendement dat het Amerikaanse leger verbiedt te betalen voor overgangsgerelateerde zorg voor transgenders, inclusief geslachtsveranderende operaties.

In 2013 waarschuwde Meadows in ‘The Steve Deace Show’ voor een ‘constitutionele crisis’ als het Hooggerechtshof in het hele land zou oordelen ten gunste van het homohuwelijk, zoals het later deed.

‘Het is een enorme inbreuk op de rechten van de staat en de staatsdefinitie van het huwelijk, of je het nu een traditioneel of natuurlijk huwelijk noemt,’ zei Meadows. ‘Ik noem het een huwelijk, weet je, het is tussen een man en een vrouw, punt uit.’

(Bron: Washington Blade)

