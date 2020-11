Zekerheidstesten op SOA’s weer mogelijk bij GGD Twente

on

GGD Twente is weer begonnen met het spreekuur voor mannen die seks hebben met andere mannen en zich voor de zekerheid willen laten testen.

Deze zogenoemde zekerheidstesten lagen stil na de uitbraak van het COVID-19-virus; alle GGD-medewerkers werden ingezet voor coronatesten.

Mannen die klachten hadden konden wel terecht bij de GGD, mannen die voor de zekerheid zich wilden laten testen werden doorverwezen naar de huisarts. Ook Prep-gebruikers werden geholpen door de GGD.

Sinds begin oktober kan iedereen weer terecht bij de GGD Twente. Daar is tot nu toe geen ruchtbaarheid aan gegeven; de SOA-afdeling draait nog niet op volle capaciteit.

Het aantal mannen met een SOA dat zich meldt bij de GGD Twente is sinds de uitbraak van het COVID-19-virus toegenomen. Het vindpercentage in de maanden maart tot en met september ligt hoger, terwijl het aantal bezoekers met zo’n 60 procent is afgenomen. Vorig jaar in dezelfde periode lag het vindpercentage op 20,4, dit jaar ligt dat op 25 procent. Dat is te verklaren omdat alleen mannen die klachten hadden, getest werden.

Of er nu meer SOA’s worden geconstateerd nu ook de zekerheidstesten weer worden afgenomen, kan Inge Hondelink van GGD Twente niet zeggen. Die cijfers zijn nog niet beschikbaar.

De GGD heeft ook geen zicht op het aantal SOA’s die bij huisartsen zijn geconstateerd.

Een gesprek met Inge Hondelink van GGD Twente is te horen in de Roze Golf van zondag 22 november.

