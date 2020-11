Pastoor Olaf Latzel staat in Duitsland terecht voor opruiing

on

In Bremen is de rechtszaak begonnen tegen predikant Olaf Latzel. Hij wordt verdacht van opruiing. Latzel noemde tijdens een huwelijksseminar in 2019 homoseksualiteit in strijd met de goddelijke scheppingsorde.

Latzel noemde de wijding van vrouwen, abortus en ‘vooral de kwestie van homoseksualiteit’ een ‘ongelooflijke zonde en schuld’. ‘Als wat gruwel wordt genoemd door ons wordt gezegend, werkt het niet, het werkt niet.’

Ook waarschuwde Latzel voor een ‘homolobby’. Hij verwees naar militante homoactivisten en noemde hen misdadigers. ‘De criminelen rennen overal heen vanaf Christopher Street Day. De hele genderpuinhoop is een aanval op Gods scheppingsorde, is duivels en satanisch.’

Nu beslist de rechtbank of hij met zijn uitspraken over homoseksuelen de grens van strafrechtelijke aansprakelijkheid heeft overschreden en of dit gevolgen heeft voor zijn werk als predikant.

Latzel heeft zijn excuses aangeboden voor het woord misdadigers én voor de indruk die hij gewekt had dat hij homoseksuelen in het algemeen bedoelde. Hij wordt gesteund door zijn eigen Sint-Martinigemeente.

De pastoor zet al zijn preken en bijbelstudies op internet. Ruim 25.000 gebruikers hebben zich geabonneerd op zijn YouTube-kanaal.

(Bron: Nederlands Dagblad, Deutschlandfunk ; foto: screenshot Youtube)

