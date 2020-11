Inzamelingsactie om enige homokroeg op Texel te redden

on

Het enige LHBTI-café op Texel gaat in de verkoop. De eigenaar van Café Alt Amsterdam in De Koog wil de kroeg van de hand doen in verband met de coronacrisis.

Kroegmedewerker Rody de Groot wil het café graag overnemen, maar zijn banksaldo is ontoereikend. Daarom is hij een inzamelingsactie gestart.

Het was Rody’s idee om er een homokroeg van te maken, toen Alt Amsterdam vorig jaar open ging. Hij zag der er veel homo’s kwamen en stelde voor om de regenboogvlag op te hangen. De geboren Texelaar miste in zijn jeugd een plek om mensen te ontmoeten die net als hij was, zegt hij tegen Hart van Nederland.

‘Zoekende naar ‘mezelf’ was er nooit een plek waar ik ervaringen kon uitwisselen, andere homo’s kon ontmoeten of gewoon zonder enige schaamte mezelf kon zijn.’

(Bron: Hart van Nederland; foto: Facebook)

