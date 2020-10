Roze Golf 18-10: Meer oog voor LHBTI’ers op de werkvloer

on

In het bedrijfsleven is te weinig oog voor mensen die anders zijn. Hetero is maar al te vaak de norm. Om werknemers bewust te maken dat niet iedereen (strikt) hetero is, geeft Remco Boxelaar (foto) workshops.

35 jaar Roze Golf: voorafgaand aan de eerste uitzending via de frequentie van Radio Oost legde bedenker Henk Weijschede uit waarom een apart radioprogramma voor homo’s en lesbiennes hard nodig is. Een uitleg die 35 jaar later aan kracht niets heeft ingeboet.

(Foto: Poster campagne ‘Be professional, be you’ Remco Boxelaar, fotograaf: Josef Degabriele, visagie: Envy Peru)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel