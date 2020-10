Danny de Vries nieuwe burgemeester van gemeente Oudewater

on

Danny de Vries (46) is door de Utrechtse gemeente Oudewater voorgedragen als nieuwe burgemeester. De Vries studeerde af aan de Universiteit Twente in risico- en crisiscommunicatie en werkte ondermeer voor RTV Oost.

Hij was het die op 13 mei 2000 de beelden maakte van de ontploffingen bij de vuurwerkfabriek van SE Fireworks in Enschede, die hele wereld over gingen.

Danny de Vries leidt samen met zijn man Martijn het communicatiebureau Albers De Vries en verzorgt onder meer de communicatie voor de stichting Amsterdam Gay Pride, de organisator van onder meer de botenparade in de grachten van Amsterdam. Ook is hij directeur van de Twentse Ambassades met vestigingen in de Randstad.

Na zijn verhuizing naar Rotterdam werd hij voor het CDA lid van de wijkraad van Katendrecht-Wilhelminapier.

Dit jaar publiceerde hij het boek ‘Brief aan Marcel – Twintig jaar na de vuurwerkramp’. In de Roze Golf van 10 mei 2020 sprak Danny de Vries over zijn herinneringen aan de ramp en trok hij parallellen met de coronacrisis.

Hij is in Oudewater de opvolger van Pieter Verhoeve, die vorig jaar burgemeester van Gouda werd. De gemeente Oudewater heeft ruim 10.000 inwoners.

De installatie en beëdiging van Danny de Vries is naar verwachting half november . In totaal reageerden 45 kandidaten op de vacature van burgemeester in Oudewater.

(Bron: Gemeente Oudewater, RTV Oost, Roze Golf; foto: gemeente Oudewater)

