Gelderland start toch project met ‘LHBTI-vrije’ regio in Polen

De provincie Gelderland start een project met de ‘homo-vrije’ regio Lubelskie in Polen, ondanks de bevriezing van de banden.

Aan de vriendschapbanden kwam onlangs een einde omdat Lubelskie zich als lhbt-vrije regio had uitgesproken.

Het gaat om een project voor MBO’ers in de zorg, waarvoor Europees geld beschikbaar is. Over het project werd al gesproken voordat Gelderland besloot de band met Lubelskie te bevriezen. ‘De handtekeningen waren ook al gezet’, aldus een woordvoerder van de provincie.

De provincie besloot in september om de relatie te bevriezen, maar niet te verbreken Zo wil de provincie in de toekomst de LHBT-gemeenschap wel ondersteunen.

Gelderland heeft al sinds 1993 een samenwerkingsverband met de Poolse regio. Sinds 2002 is de samenwerking vooral gericht op de ontwikkelingen rondom concentratiekamp Sobibor.

(Bron: Omroep Gelderland)

Categorieën:Nieuws