Overal de regenboogvlag in top tijdens Coming Out Dag 2020

In tal van vlaggenmasten wappert zondag de regenboogvlag: het is Coming Out Dag en in de meeste regenbooggemeenten is de regenboogvlag gehesen.

Voorafgaande aan Coming Out Dag werd in Almelo de Coming Out Week gehouden, waarbij vooral werd stil gestaan bij de vooroordelen rond LHBTI’ers in de sport. Vrijdag was er voor kinderen op de Koornmarkt in Almelo een stoepkrijtmiddag. Aanvoerders van de diverse sportclubs dragen dit weekeinde een regenboogband.

In Enschede werden de regenboogdagen gehouden. Vanwege de verscherpte coronaregels was het programma versoberd. Zo verviel de Pride Walk. Ook de stadwandelingen langs ‘roze’ plekken in Enschede gingen niet door, de gids voelde zich grieperig.

