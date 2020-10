Kenniscentrum onderwijs stopt: geen geld en tegenwerking

on

Stichting EduDivers houdt op te bestaan. Het kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit kampt met geldgebrek doordat subsidies zijn weggevallen.

Ook wordt het werk van EduDivers door andere LHBTI-organisaties gezien als concurrent voor hun eigen aanbod voor het onderwijs en als bedreiging voor hun financiële positie, stelt de stichting in een toelichting.

Directeur Peter Dankmeijer: ‘Het is wel jammer dat we onszelf moeten opheffen, want we hebben na 26 jaar veel ervaring opgedaan en naar mijn mening moet er nog veel werk verzet worden waarbij zulke kennis hard nodig is.’

De stichting stelt dat het reguliere onderwijs tevreden is met het lage percentage pestgevallen op Nederlandse scholen en dat ze signalen uit onderzoek negeren dat pesten op grond van seksuele diversiteit een structureel probleem blijft.

In een serie artikelen blikt EduDivers terug op haar geschiedenis en geeft een serie adviezen voor verdere verbetering van het LHBTI-emancipatiebeleid in het onderwijs.

(Bron: EduDivers)

Categorieën:Nieuws