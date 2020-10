Roze Golf 11-10: Hoe Jacqueline uiteindelijk uit de kast kwam

on

Het is zondag Coming Out Dag. In de Roze Golf het verhaal van Jacqueline. Ze had wel eens een vriendje gehad, maar dat werd niet wat.

Ze was daar ook niet zo mee bezig, ze had een goede baan, leuke vrienden en ze deed aan sport. Totdat ze met een burn-out thuis kwam te zitten.

Verder een terugblik op de Regenboogdagen in Enschede. Die verliepen toch iets anders dan de organisatie zich aanvankelijk had voorgesteld.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 11 oktober tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel