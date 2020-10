No Gender in de Gym: speciale work-out in de sportschool

on

In Amsterdam is voor het eerst een work-out gehouden, speciaal voor sporters metr ene transgender identiteit. Het initiatief komt van de 25-jarige Thorn Roos de Vries.

‘Ik werd bijna wekelijks de kleedkamer uitgestuurd of gewezen op het feit dat ik in de ‘verkeerde kleedkamer’ was’, vertelt de 25-jarige Thorn Roos de Vries tegen de NOS. ‘De sportschool ging steeds meer als een onveilige plek voelen.’

De Vries is non-binair en identificeert zich dus niet als man of vrouw. En dat kan ingewikkeld zijn als je bijvoorbeeld je geslacht op een formulier moet invullen, of wanneer je een kleedkamer moet kiezen in de sportschool.

De Vries zelf deed vroeger vervelende ervaringen op tijdens het sporten. Het was voor hen reden om een work-out speciaal voor trans=-personen. Afgelopen week werd in de Amsterdamse sportschool Vondelgym voor het eerst zo’n gratis work-out van twee uur georganiseerd: No Gender in de Gym.

Trans-personen voelen zich niet thuis in het geslacht waarmee zij geboren zijn. Wie zich man noch vrouw voelt, is non-binair. Het is een parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich niet eenduidig met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, blijkt uit onderzoek.

Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals ‘hen’, ‘hun en ‘die’.

