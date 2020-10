Zes duels geschorst na homofobe opmerking op voetbalveld

on

De Amerikaanse voetballer Junior Flemmings van de Amerikaanse club Phoenix Rising is voor zes wedstrijden geschorst, nadat hij in de wedstrijd tegen San Diego Loyal een homofobe opmerking had gemaakt tegen Collin Martin.

Collin Martin, speler van San Diego Loyal, werd in die wedstrijd kort voor rust met rood van het veld gestuurd. De 25-jarige Amerikaan, die twee jaar geleden openbaar maakte dat hij homo is, liet de arbitrage en zijn trainer Landon Donovan weten dat Flemmings een homofobe opmerking had gemaakt.

Van het veld

Donovan verzocht zowel de scheidsrechter als de trainer van Phoenix Rising om Flemmings van het veld te halen. Omdat zij dat weigerden, besloot San Diego Loyal aan het begin van de tweede helft gezamenlijk van het veld te lopen.

De organisatie van de United Soccer League, het tweede niveau in de Verenigde Staten, concludeerde na gesprekken met elf betrokkenen dat Flemmings inderdaad een homofobe opmerking had gemaakt.

Door zijn lange schorsing mist de geschorste speler de play-offs van de Amerikaanse voetbalcompetitie. Zijn contract bij Phoenix Rising loopt eind november af.

Samenwerken

Beide clubs hebben afgesproken om samen te werken aan de ontwikkeling van educatieve programma’s waar spelers, personeel en supporters elkaar zullen ontmoeten om hun achtergronden en levenservaringen te delen.



‘Vooroordelen en onverdraagzaamheid horen niet thuis in de sport of waar dan ook’, aldus Berke Bakay, bestuurslid van Phoenix Rising FC in een gezamenlijke verklaring. ‘Het samenbrengen van beide clubs om vooroordelen te bestrijden zal ongetwijfeld tot geweldige dingen leiden. We kijken uit naar de implementatie van deze educatieve programma’s en hopen dat ze als model kunnen dienen voor onze competitie.’



Warren Smith, medeoprichter en voorzitter van SD Loyal SC zegt in de verklaring veel steunbetuigingen te hebben ontvangen nadat het elftal van het veld is gelopen. ‘Het doel van onze actie was om het bewustzijn te vergroten, liefde te verspreiden en alle vormen van haat te elimineren. We geloven in tweede kansen en kijken ernaar uit om met Phoenix Rising samen te werken aan productieve manieren om deze momenten te vergeven, te onderwijzen en te groeien.’

(Bron: NOS, Phoenix Rising; foto: Phoenix Rising)

