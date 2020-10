‘Geen internationale sportevenementen in LGBT-vrije zones’

on

Plaatsen met zogenoemde LGBTQI-vrije zones, zijn niet geschikt voor de organisatie van internationale sportevenementen. De keuze voor Krakau voor de Europese Spelen van 2023 strookt ook niet met het Olympisch Charter.

De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts iheeft dat gezegd in het Vlaams Parlement gezegd, in antwoord op een vraag van Annick Lambrecht (sp.a), meldt Het Nieuwsblad.

In 2023 worden de Europese Spelen gehouden in de regio Klein-Polen, in en rond Krakau. Die regio riep zichzelf enige tijd geleden uit tot LGBT-vrije zone.

Voor sp.a-parlementslid Annick Lambrecht is het eenvoudig: ‘Vlaanderen en België mogen geen kandidaturen meer steunen voor internationale sportevenementen in homo- en transfobe landen of regio’s.’

‘De keuze voor Krakau ‘strookt volgens mij niet met het Olympisch Charter’, aldus de Vlaamse minister.

In Nederland was eerder discussie over stedenbanden met Poolse plaatsen die zich hadden uitgeroepen tot LGBT-vrije zone. Nieuwegein verbrak om die reden de vriendschapsband met Pulawy.

(Bron: Het Nieuwsblad)

