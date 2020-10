De Roze Golf wordt 35 jaar legaal op de radio uitgezonden

on

Het is woensdag 7 oktober precies 35 jaar geleden dat de eerste uitzending van de Roze Golf via de frequenties van Radio Oost te horen was. De Roze Golf werd bedacht door Henk Weijschede, samen met Gerard Hannink, Gerard ten Donkelaar, Harrie Oude Hampsink en Wim Willemse.

De initiatiefnemers wilden de leemte op vullen die was ontstaan na het stoppen van het VPRO-proramma ‘Ook Zo’ in 1982. Via een illegale zender was het programma voor het eerst te horen op 5 december 1982, met als gast de stadsinterklaas van Oldenzaal, een rol van Willem Willemse.

De Roze Golf werd twee keer uit de lucht gehaald door de Radiocontroledienst. De tweede keer adviseerde de rechter het eens bij Radio Oost te proberen. In 1985 werd het toenmalige Radio Oost gesplitst in Radio Oost voor Overijssel en Radio Gelderland. De kersverse regionale omroep besloot zendtijd ter beschikking te stellen aan maatschappelijke groeperingen.

Maandelijks

De makers van de Roze Golf kregen elke maand een kwartier zendtijd; de eerste uitzending was op 7 oktober 1985.Later is de zendtijd uitgebreid tot een half uur per week, aanvankelijk tussen 18:30 uur en 19:00 uur op zondagavond en sinds 12 augustus 2018 op het huidige tijdstip 22:00 uur en 22:30 uur, eveneens op zondagavond.

In 1997 werd de Roze Golf ook actief op internet en sinds 11 november 2018 is de uitzending ook als podcast beschikbaar.

Prijs

In 2007 won de Roze Golf de NL-Award in de categorie ‘Radio Varia’, een onderscheiding voor de beste programma’s van de regionale omroepen. De jury noemde het programma ‘goed opgebouwd en met vakmanschap gemaakt’. De jury oordeelde verder: ‘Een programma dat op een prettige en volwassen manier onderwerpen rondom homoseksualiteit behandelt. Het is informatief en geestig, een originele en tegelijkertijd logische aanvulling op het radioaanbod.’

Uniek

De redactie van zowel internet als radio is onafhankelijk van RTV Oost; de regionale omroep stelt alleen de zendtijd ter beschikking en faciliteert met studioruimte en apparatuur. Alle medewerkers hebben altijd op geheel vrijwillige basis, onbezoldigd gewerkt.

De Roze Golf is het enige roze radioprogramma van de Nederlandse publieke regionale omroep. Ook de landelijke publieke omroep heeft na het stoppen in 2003 van Het Roze Rijk geen roze programma meer.

De Roze Golf van 7 oktober 1985

(Bron: Van de dingen die voorbij zijn – Elias Vermeer, Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel