Onderwijsinstellingen Twente zetten zich in voor LHBTI’ers

Tijdens de opening van de Regenboogdagen in Enschede hebben drie onderwijsinstellingen in Twente een verklaring ondertekend, waarin ze afspreken te gaan werken aan de ‘Declaration of Twente’.

Met de ondertekening spreken het ROC van Twente, Saxionhogeschool en de Universiteit van Twente zich uit zich te zullen inzetten voor de vrijheid van LHBTI-studenten en -docenten, zodat een ieder zich gesteund en veilig kan voelen.

Met deze verklaring spreken ze ook de intentie uit zich in te gaan zetten om in samenwerking met Workplace Pride een meer uitgebreide verklaring op te stellen, waarin meer onderwijsspecifieke zaken worden geregeld.

Marco Strijks van Saxion Hogeschool over de verklaring: ‘Het komend jaar gaan wij als onderwijsinstellingen aan de slag met concrete acties. We hopen daarmee te komen tot een Declaration of Twente. Die kun je vergelijken met de Declaration of Amsterdam, waarin LHBTI+zaken voor werkgevers en werknemers geregeld zijn.’

‘In onze declaration willen we laten zien hoe en met welke acties wij vormgeven aan het LHBTI+beleid binnen onze organisaties en ons onderwijs. Dat we een plek zijn waar iedereen veilig en vrij kan studeren en werken. Onze studenten en medewerkers moeten hun energie in hun studie en hun werk kunnen steken, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun geaardheid of gendergerichtheid. De uitgangspunten in het verdrag kunnen gaan over personeelsbeleid, rolmodellen of kwalitatief en inclusief onderwijs. Denk aan een simpel voorbeeld als het gebruik van het kinderboek Koning & Koning op de pabo, naast een klassieker als Jip & Janneke.’

De verklaring werd ondertekend (foto v.l.n.r.) door Janco Bonnink (Saxion), Thom Palstra (Rector Magnificus University of Twente) en Trudy Vos (lid College van Bestuur ROC of Twente).

De openingsceremonie van de Regenboogdagen en de ondertekening van de verklaring zijn hier terug te zien:

