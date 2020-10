Lezing in Deventer: verbeeldingen van mensen op de vlucht

on

Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede: het vluchtelingenprobleem is niet van recente datum. Door de geschiedenis heen raken bevolkingsgroepen ontheemd omdat hun middelen van bestaan worden afgepakt en zij worden bedreigd.

Het onderwerp van de moderne nomade die met het weinige wat hij mee kan nemen zijn toevlucht zoekt tot veiliger oorden, is in de kunst niet onopgemerkt gebleven. Lopend, varend in gammele bootjes of wachtend voor een grens of asiel kantoor: het is aangrijpend in beeld gebracht

Woensdag 14 oktober wordt vanaf 20.00 uur in de Theaterzaal van Bibliotheek Centrum (Stromarkt 18 te Deventer) een kunstlezing over Moderne Nomaden georganiseerd. Gastspreker Rob Smolders zal ingaan op het verbeelden van mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede in de kunstgeschiedenis.

De lezingenreeks is een samenwerking van COC en de Bibliotheek Deventer. Net als het COC vindt de Bibliotheek Deventer maatschappelijke bewustwording en emancipatie door middel van debat belangrijk. In verband met de Corona-maatregelen is er slechts plaats voor 15 personen. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Een kaartje voor deze lezing kost €7,50.

Afbeelding: Refugees, 300 x 70 cm, 2015 van Miriam Londoño

