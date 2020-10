Hashtag ProudBoys overgenomen door homogemeenschap

on

De hashtag ‘ProudBoys’ is afgelopen weekend overgenomen door de LHBTI-gemeenschap op sociale media. De hashtag werd eerst gebruikt om posts te delen over de Proud Boys, een rechtsextremistische organisatie in de Verenigde Staten.

Nu worden er bijna alleen maar positieve boodschappen over liefde in de homogemeenschap gedeeld.

De hashtag is sinds zaterdagavond trending op Twitter. Het lijkt erop dat het overnemen van de hashtag een reactie is op het nieuws over de Proud Boys van afgelopen week.

De Proud Boys kwamen in het nieuws omdat ze genoemd werden in het televisiedebat tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden.

Leger

Sinds zaterdag wordt de hashtag gebruikt voor het delen van video’s en foto’s homostellen, bruiloften en regenboogvlaggen. Ook worden er memes, grappig bedoelde plaatjes met teksten, gepost. ‘Laten we deze hashtag over liefde laten gaan, niet over haat’, schreef Bobby Berk, een van de presentatoren van de populaire Netflix-show Queer Eye, gisteren bij een foto van zijn man en hemzelf.

Ook het officiële Twitteraccount van het Canadese leger in de VS twitterde mee met de hashtag: daar werd een foto gedeeld van een militair die zijn partner kust, met emoji’s van de Canadese vlag en een regenboogvlag.

‘Geen belediging’

De leider van de Proud Boys, Enrique Tarrio, snapt echter niet wat de homogemeenschap hiermee wil bereiken. ‘Ik vind het hysterisch. Dit is niet beledigend voor ons. Het is geen belediging. We zijn niet homofoob’, zegt hij tegen CNN. ‘Het maakt ons niet uit met wie mensen naar bed gaan. Ze denken dat dit ons boeit. Dat doet het niet.’

Ook vindt Tarrio dat de hashtag nu op de verkeerde manier gebruikt wordt. ‘Een van hun boodschappen is dat ze ons het zwijgen willen opleggen. Maar wanneer je andere mensen probeert te overstemmen, ben je niet progressief bezig.’

Tegen immigratie, voor wapens

De Proud Boys is een rechts-extremistische beweging waarvan de leden openlijk wapens dragen en geweld niet schuwen. De groep omschrijft zichzelf als een ‘pro-Westerse en broederlijke’ organisatie. Ze zijn tegen immigratie, voor de wapenwet en staan voor de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Ook in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, zijn de Proud Boys actief.

(Bron: NOS; foto: Twitter)

