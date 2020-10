Gevel van sporthal in Almelo gehuld in regenboogkleuren

on

Sinds maandagavond is de voorgevel van topsportcentrum IISPA in Almelo verlicht in de kleuren van de regenboog. Het was de officiële aftrap van de Coming Out Week, een campagne om het thema LHBTI+ in de Almelose sport bespreekbaar te maken.

Sportbedrijf Almelo heeft deze week uitgeroepen tot Coming Out Week, met als slogan ‘A’j oezelf moar bint’.

Zichtbaar en bespreekbaar

Tijdens deze campagne worden activiteiten georganiseerd met als doel het thema LHBTI+ in de sport zichtbaar en bespreekbaar te maken. Veel sportverenigingen hebben een gratis regenboogvlag en aanvoerdersbanden opgehaald.

Speelgoedbank Twente organiseert in het hartje van Almelo een stoepkrijtmiddag en de Almelose sportlocaties worden voorzien van posters en flyers.

Door de strengere coronamaatregelen zijn enkele workshops en bijeenkomsten tot nader order uitgesteld.

Het complete programma is op de site van het sportbedrijf te vinden.

(Bron: RTV Oost; foto Twitter Harmen Eenkhoorn)

