‘Asielzoekers uit Oeganda hebben gelogen over geaardheid’

Honderden asielzoekers uit Oeganda hebben onterecht een verblijfsvergunning gekregen na leugens over hun geaardheid. Dat stelt de IND, meldt de Volkskrant.

De IND onderzoekt tweehonderd aanvragen van mannen en vrouwen uit Oeganda, die vanwege hun homoseksualiteit tussen 2014 en 2017 een verblijfsvergunning hebben gekregen. Uit interne stukken, die via NRC naar buiten zijn gekomen, blijkt dat de immigratiedienst vermoedens heeft dat deze groep is begeleid door een netwerk van mensensmokkelaars in Nederland en Oeganda.

Volgens de IND vertoonden de vluchtverhalen opvallend veel overeenkomsten, zowel wat betreft gebeurtenissen als in verhaallijnen. Dit hoeft alleen nog niet te betekenen dat er fraude is gepleegd, stelt woordvoerder Philip Tijsma van belangenorganisatie COC. ‘Dat hun verhalen overeenkomen, is niet zo gek als ze uit hetzelfde land komen en homoseksueel zijn.’

Asieladvocaat Erik Hagenaars, die veel lhbti-zaken doet, noemt het IND-onderzoek ‘stigmatiserend’, omdat de geloofwaardigheid van alle Oegandezen, ook van diegenen die wél met de juiste intenties naar Nederland zijn gekomen, in twijfel wordt getrokken. ‘Terwijl internationale richtlijnen juist zeggen dat iedere asielzoeker het voordeel van de twijfel moet hebben.’

