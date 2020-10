Voetballers San Diego verlaten veld na homofobe opmerking

on

De spelers van de Amerikaanse voetbalclub San Diego Loyal zijn van het veld gestapt nadat een speler van de tegenstander een homofobe opmerking had gemaakt.

San Diego Loyal stond op dat moment met 3-1 voor in de wedstrijd tegen Phoenix Rising.

‘We geven onze kansen op de play-offs op, maar dat maakt niet uit’, zei Landon Donovan, eigenaar, vicevoorzitter en trainer van de club. ‘Er zijn belangrijkere zaken. We willen een club zijn van speak and act. Daarom zijn we van het veld gegaan.’

Vlak voor rust kreeg Loyal-speler Collin Martin (foto) een rode kaart. Hij vertelde aan de vierde official dat een tegenstander, de Jamaicaan Junior Flemmings, een homofobe opmerking naar hem had gemaakt. Martin kwam twee jaar geleden uit de kast.

Donovan vroeg in de rust zowel de scheidsrechter als de trainer van Phoenix Rising om Flemmings weg te sturen. ‘De scheidsrechter zei het betreffende woord wel gehoord te hebben, maar hij wist niet wat het betekende. Het was iets Jamaicaans. Daarom kon hij die speler niet wegsturen.’

Ook de trainer weigerde om in te grijpen. ‘We hebben toen gezegd: als jullie het niet doen, dan doen wij het’, aldus Donovan. Bij de aftrap van de tweede helft gingen zijn spelers eerst op één knie zitten en daarna liepen ze van het veld af.

Flemmings ontkent dat hij een homofobe opmerking heeft gemaakt.

(Bron: Algemeen Dagblad; foto San Diego Loyal)

