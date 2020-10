Roze viering en film in Nijverdal vanwege Coming Out Dag

on

In Nijverdal wordt stil gestaan bij Coming Out Dag met een roze viering op zondag 11 oktober in de Regenboogkerk. Deze viering heeft als thema ‘zonder liefde ben je nergens’.

Zondag 11 oktober wappert de regenboogvlag bij het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal.

Dinsdag 13 oktober is er een extra filmhuisavond in het ZINiN-theater. Dan is er de Franse film Deux te zien over twee vrouwen die al jaren elkaars grote liefde zijn, maar niemand die dat weer. Voor hun naasten zijn ze gewoon buren. Totdat er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt.

In de ZINiN bibliotheek staat in de week van 12 oktober een tafel met ‘regenboog’-boeken.

De activiteiten in de gemeente Hellendoorn worden georganiseerd door de raadswerkgroep LHBTI. In deze raadswerkgroep zitten verschillende raadsleden van diverse politieke partijen. Ze worden daarbij ondersteund door welzijnsorganisatie Stichting de Welle. Het doel van de werkgroep is de acceptatie en integratie van homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen, trans-en intersekse personen (LHBTI’s) in de Hellendoornse samenleving te bevorderen.

(afbeelding: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Agenda, Overijssel