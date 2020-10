Pride Walk Enschede geschrapt vanwege coronamaatregelen

on

De Pride Walk in Enschede gaat niet door. De protestwandeling stond gepland voor woensdag 7 oktober, als onderdeel van de Regenboogdagen die dinsdag van start gaan.

Ook het regenboogontbijt is afgelast. Dat ontbijt zou zondag 11 oktober, coming out-dag, geserveerd worden. De afsluitende ceremonie van de Regenboogdagen is ook geannuleerd.

Verder is het aanvangstijdstip van de All Gay Pubquiz in Café Stonewall donderdagavond 8 oktober vervroegd van 20:30 uur naar 19:30 uur.

De aanpassingen in het programma zijn het gevolg van de aangescherpte corona-maatregelen.

Zondag in de Roze Golf en gesprek met William van Gorkum, een van de organisatoren van de Regenboogdagen.

Kijk hier voor het complete programma van de Regenboogdagen.

(Bron: Roze Golf; foto: Pride Walk Amsterdam 2017)

