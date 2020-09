Almelo zet zich in voor Coming Out Dag: A’j oezelf moar bint

on

Voorafgaand aan Coming Out Dag, zondag 11 oktober, organiseert het Sportbedrijf Almelo diverse activiteiten om aandacht te vragen voor LHBTI’ers in de sport met als slogan ‘A’j oezelf moar bint’.

Met de activiteiten wil het Sportbedrijf Almelo, de gemeentelijke instantie die het zwembad Het Sportpark en de sporthal IISPA beheert, de positie van niet-hetero’s bespreekbaar maken.

Niet alleen wordt de regenboogvlag die week gehesen, maar er is ook een trainersbijeenkomst en weerbaarheidstraining.

In het weekeinde van Coming Out Dag dragen ook in Almelo alle voetbalaanvoerders een regenboogband.

Het complete programma is op de site van het sportbedrijf te vinden.

