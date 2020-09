Regenboogdagen in Enschede gaan op 6 oktober van start

on

In Enschede worden rond coming-out dag (11 oktober) de Regenboogdagen gehouden. Dit jaar is voor het thema ‘Vrijheid’ gekozen; het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd.

‘In de huidige coronatijd weet inmiddels iedereen wat het betekent om niet volledig vrijuit te kunnen leven. Ook buiten deze tijd om is het voor veel LHBTI+ ‘ers een dagelijkse strijd om niet vrijuit te kunnen zijn wie je bent’, aldus de organisatie.

Tijdens de Regenboogdagen zijn er onder meer stadswandelingen langs ‘roze’ plekken in Enschede en is er op woensdag 7 oktober een Pride Walk. Verder is er een speciale pub-quiz in Café Stonewall en zijn in Concordia de films Moffie en Deux te zien.

In verband met de coronamaatregelen is inschrijven voor de geplande activiteiten een vereiste.

De Regenboogdagen komen voort uit de Coming Out Week, die in 2014 voor het eerst werd gehouden. De organisatie lag toen in handen van Artikel 1 (tegenwoordig Vizier). Tijdens de Coming Out Week werd aandacht gevraagd voor het welzijn en acceptatie van LHBTI’ers.

(Bron en logo: Regenboogdagen)

