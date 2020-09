Nieuw meldpunt in Midden-Nederland na klappen voor Aron

on

Artikel 1 Midden Nederland en COC Midden Nederland starten 9 oktober met een anti-discriminatiemeldpunt. Iedereen die te maken heeft met discriminatie kan daar melding van doen.

Voorzitter Laura van Nieuwenhuijze van COC Midden Nederland zegt tegen RTV Utrecht ‘klaar te zijn’ met anti-homogeweld. Ze ging om tafel zitten met Artikel 1 Midden Nederland dat al een discriminatiemeldpunt heeft. ‘We zijn samen om tafel gegaan om te kijken hoe we het konden verbeteren.’



Het resultaat is ‘een gloednieuw anti-discriminatiemeldpunt’, waar iedereen die te maken heeft met discriminatie terecht kant. Dat kunnen incidenten online zijn, zoals op social media, maar ook als er sprake is van discriminatie bij sollicitaties bijvoorbeeld, of verbaal of fysiek geweld op straat.



Wat anders is ten opzichte van de oude situatie, is dat het nieuwe meldpunt niet alleen incidenten registreert maar ook slachtoffers van discriminatie gaat helpen bij het doen van aangifte en voorziet in nazorg. ‘We nemen contact op met slachtoffers om te kijken: hoe gaat het met je en wat kunnen we voor je doen, en vind je het bijvoorbeeld fijn om samen met ons aangifte te doen’, aldus Van Nieuwenhuijze.



Aanleiding voor het meldpunt is het bericht dat de 21-jarige Aron een kleine week geleden op Instagram plaatste. Hij schreef dat hij na een gezellige avond iemand in Utrecht opzettelijk tegen hem opliep.

‘Ondanks dat ik deze jongen probeerde te ontwijken stootte zijn elleboog tegen mij aan en keek ik hem in zijn ogen aan. Ik wist gelijk dat het mis was en liep verstandig door. Na een paar minuten werd er op mijn schouder geklopt door dezelfde jongen. Ik draai me om, kreeg een vuist op mijn jukbeen en werd verbaal met de grond gelijk gemaakt. Nadat ‘kanker flikker’, ‘vieze kanker homo’, ‘kontennaaier’, ‘zemmer’ en nog veel meer naar mijn hoofd geslingerd werd kreeg ik nog een klap op mijn achterhoofd. Na die klap rende deze jongen hard weg en bleef ik beduusd achter in een lege donkere straat’, aldus Aron op Instagram.

Van Nieuwenhuijze zocht contact met Aron na zijn verhaal over de mishandeling. Ik heb hem een bericht gestuurd om te vragen hoe het met hem gaat. ‘Van het één kwam het ander en zo ontstond de samenwerking voor de lancering van het nieuwe meldpunt.’ Aron opent 9 oktober samen met Van Nieuwehuijze en de directeur van Artikel 1 het meldpunt.

Met Aron gaat het inmiddels naar omstandigheden goed, vertelt Van Nieuwenhuijze. ‘Maar dat neemt niet weg dat dit grote impact op zijn leven heeft.’ Hij heeft nog altijd last van herbelevingen, slaapproblemen en hoofdpijn. Het toont volgens Van Nieuwenhuijze het belang van actie aan. ‘Want fysiek geweld moet stoppen.’

