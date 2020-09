Roze Golf 20-09: Het bizarre leven van dichter Arthur Rimbaud

on

Arthur Rimbaud (1854 – 1891) was dichter en een van de grote vernieuwers van de dichtkunst. Hij had een relatie met collega-dichter Paul Verlaine.

Maar hij was niet alleen dichter, maar ook ontdekkingsreiziger en wapenhandelaar. Hij verafschuwde het militarisme, maar reisde naar Harderwijk om soldaat te worden in Nederlands-Indië.

In de Roze Golf een verslag van een bezoek aan zijn geboortehuis en zijn graf in Charleville-Mézières. Rimbaud-fan Jos Kunne laat de straten in Harderwijk zien waar Rimbaud gelopen heeft.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 20 september tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Kijk hier als je meer wilt weten over Arthur Rimbaud.

