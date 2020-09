Regenboogvlag wappert op stadskantoor in Amsterdam Oost

on

In Amsterdam Oost wappert sinds donderdag permanent de regenboogvlag op het stadsdeelkantoor aan het Oranje-Vrijstaatplein in de strijd tegen homo-gerelateerd geweld.

De vlag hangt er nadat eerder in het stadsdeel met eieren en vuurwerk is gegooid naar regenboogvlaggen die aan balkons en voor ramen hangen.

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter: ‘De maat is vol, iedereen moet zich zelf kunnen zijn zonder enige belemmeringen. Dat zijn waarden die ontzettend belangrijk zijn in een samenleving waarin verschillende mensen en culturen naast elkaar leven. Respecteer, leer en zoek binnen de verscheidenheid juist de verbinding met elkaar op. We zijn samen Oost.’

‘Het hijsen van de regenboogvlag is natuurlijk symbolisch, een gebaar, maar we zijn ons bewust van de problematiek en doen er alles aan om dit concreet aan te pakken’, zegt een woordvoerder tegen Het Parool. Het stadsdeel is bezig met een actieprogramma. Onderdeel daarvan is een gesprek met de directeuren van middelbare scholen.

De gemeente Amsterdam is een onderzoek gestart naar intolerantie tegenover LHBTI’ers. Het laatste onderzoek dateert van tien jaar geleden.

(Bron: het Parool; foto: gemeente Amsterdam)

