Huis Amsterdam belaagd met vuurwerk om regenboogvlag

Het huis van Jesper in Amsterdam Oost is afgelopen weekeinde binnen 24 uur twee keer belaagd met vuurwerk in een poging de regenboogvlag die aan het balkon hangt in brand te steken.

Jesper zat op de bank toen hij iets op het balkon hoorde vallen. ‘Toen ik door het gordijn keek zag ik een rode flits. Ik dook meteen van de bank af want ik heb enkel glas. Daarna hoorde ik een harde knal.’

De politie kan niet met zekerheid zeggen of het voorval te maken heeft vanwege de regenboogvlag. ‘Dat is iets wat we op dit moment nog aan het onderzoeken zijn’, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Jesper hing de vlag een paar weken geleden op uit solidariteit met een homostel uit de buurt, nadat hun regenboogvlag meerdere keren met eieren werd bekogeld.

In augustus werd er al met eieren naar het balkon van Jesper gegooid. ‘Nu dit al drie keer is gebeurd, is dat natuurlijk wel beangstigend’, vertelt hij.

Laten hangen

‘Eerst was ik heel stellig dat ik hem niet zou weghalen,’ vertelt Jesper. ‘Maar mijn vriendin en ouders zijn bang dat me iets overkomt en ik moet rekening houden met de buren. Het liefst laat ik hem hangen, maar misschien kan het niet.’

In Amsterdam Oost hangen nog steeds veel regenboogvlaggen uit het raam.

