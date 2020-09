Tegendemonstratie in Wenen na verscheuren regenboogvlag

on

In Wenen is maandag door zo’n 3.000 mensen gedemonstreerd tegen homofobie. Aanleiding was het verscheuren van een regenboogvlag tijdens een demonstratie zaterdag van corona-ontkenners en rechts-extremisten.

De regendemonstratie was georganiseerd door Die Grünen Wien.

Zaterdag werd op het podium een regenboogvlag verscheurd. Daarna riep woordvoerder Jennifer Klauninger van de Oostenrijkse corona-ontkenners : ‘Je maakt geen deel uit van onze samenleving!’ En: ‘We moeten onze kinderen beschermen tegen kindermisbruikers. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor.‘

Het publiek juichte na het verscheuren van de vlag en de uitspraken van Klauninger.

De 29-jarige jennifer Klauninger is geen onbekende in rechtse kringen. In oktober 2016 marcheerde ze samen met FPÖ-leider Norbert Hofer voor het parlement.

(Bron: Bild, Twitter; foto: Die Grünen Wien, screenshot: Presse Service Wien)

