Flevo-landschap wil af van seksende mannen in Larserbos

on

Het Flevo-landschap wil dat de homo-ontmoetingsplaats in het Larserbos bij Lelystad verdwijnt. De stichting die het bos beheert, wil dat de gemeente BOA’s gaat inzetten om toezicht uit te oefenen in het bos.

Flevo-landschap krijgt steeds meer klachten van voorbijgangers, die geconfronteerd worden met mannen die seks hebben met elkaar.

Ook het verderop gelegen bungalowpark KVM zegt steeds vaker klachten van mensen te krijgen, die ongevraagd geconfronteerd worden met naakte mannen.

Het bos Larserbos staat al jaren bekend als homo-ontmoetingsplaats. Het Flevo-landschap vertelt tegen Omroep Flevoland dat vrijwilligers van de stichting de mannen af en toe aanspreken maar dat dit niet altijd het gewenste resultaat heeft. Zo werd de auto van één van de vrijwilligers flink beschadigd.

Om het ongewenste gedrag tegen te gaan, heeft de beheerder jaren geleden al een groot deel van de paden door het bos afgesloten voor auto’s. Er is nu alleen nog een kleine parkeerplaats. Volgens de stichting zijn de mannen in overtreding als ze seks hebben in het bos, want dat mag niet volgens de huisregels. De boa’s kunnen dus boetes uitdelen.

(Bron en screenshot: Omroep Flevoland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws